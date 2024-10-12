«Вегас» победил «Сент-Луис», Барбашев набрал 2 очка
«Вегас» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. У «Блюз» двумя голами и голевой передачей отметился российский форвард Павел Бучневич.
«Вегас» одержал две победы в двух матчах на старте сезона. «Сент-Луис» потерпел первое поражение после двух подряд побед.
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«Вегас» — «Сент-Луис» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Голы: Бучневич — 2 (Кайру, Броберг), 6:47 — 0:1. Айкел — 1 (Барбашев, Стоун), 8:02 — 1:1. Барбашев — 3 (Стоун, Айкел), 18:13 — 2:1. Теодор — 1 (Швиндт), 22:55 — 3:1. Бучневич — 3 (бол., Кайру, Фолк), 27:29 — 3:2. Руа — 1 (Теодор, Пьетранджело), 52:53 — 4:2. Томас — 1 (Бучневич, Парэйко), 55:04 — 4:3.
Вратари: Хилл — Биннингтон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (9+13+6) — 22 (7+6+9).
Наши: Барбашев (18.11/3/+2), Дорофеев (12.00/0/0) — Бучневич (20.39/4/+2), Торопченко (9.59/1/-1).
12 октября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17861 зритель.
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|2
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|1
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