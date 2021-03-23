«Вегас» разгромил «Сент-Луис», Тарасенко отметился результативной передачей

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:1.

Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

После этого матча «Вегас» с 45 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 37 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сент-Луис» — 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Голы: Маршессо — 9 (Карлссон), 8:41 — 1:0. Данн — 5 (Тарасенко, Шворц), 26:42 — 1:1. Стоун — 11 (Холден, Стивенсон), 41:20 — 2:1. Колесар — 1 (Хэг), 51:19 — 3:1. Карлссон — 8 (бол., Стоун, Маршессо), 54:56 — 4:1. Стоун — 12 (бол., Теодор, Карлссон), 58:08 — 5:1.

Вратари: Ленер — Биннингтон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (14+6+15) — 16 (6+7+3).

Наши: — - Тарасенко (15.10/3/-1).

23 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.