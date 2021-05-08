Шайба Маршессо принесла «Вегасу» победу над «Сент-Луисом» в овертайме
07:38
«Вегас» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Голден Найтс» Джонатан Маршессо.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Сент-Луис» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Смит — 11 (Хэг, Карлссон), 13:23 — 1:0. О`Райлли — 24 (мен., Бозак, Фолк), 18:08 — 1:1. Перрон — 16 (Сэнфорд, Сканделла), 34:34 — 1:2. Шворц — 7 (Бозак, Шенн), 36:18 — 1:3. Мартинес — 9 (Стоун, Стивенсон), 39:50 — 2:3. Руа — 6 (Хэг, Уайтклауд), 46:52 — 3:3. Маршессо — 17 (Так, Ленер), 64:42 — 4:3.
Вратари: Ленер — Биннингтон.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 35 (10+12+10+3) — 25 (9+8+5+3).
Наши: — - Барбашев (13.08/0/0).
8 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.
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