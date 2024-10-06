Пять голевых передач Гущина помогли «Сан-Хосе» обыграть «Вегас»

«Сан-Хосе» выиграл у «Вегаса» в предсезонном матче НХЛ — 6:5.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу.

Российский форвард «Шаркс» Даниил Гущин сделал 5 голевых передач, а Клим Костин отметился одним голом.

В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25. В субботу, 5 октября, «Дэвилз» одержали вторую победу над «Сэйбрз» (3:1).