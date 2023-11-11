«Вегас» обыграл «Сан-Хосе», забросив пять безответных шайб
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:0.
3 (1+2) очка набрал Алекс Пьетранжело, дубль у Алека Мартинеса, еще по шайбе забросили Уильям Карлссон и Бретт Хауден.
После этого матча «Вегас» с 25 очками занимает первое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 5 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Сан-Хосе» — 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)
Голы: Пьетранджело — 1 (Амадио, Стоун), 1:00 — 1:0. Мартинес — 2 (Амадио, Каррье), 11:19 — 2:0. Карлссон — 8 (мен., Айкел, Пьетранджело), 42:24 — 3:0. Мартинес — 3 (Пьетранджело, Карлссон), 44:40 — 4:0. Хауден — 2 (Рендбьерг), 49:34 — 5:0.
Вратари: Хилл — Кяхкенен.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 39 (15+13+11) — 20 (6+6+8).
Наши: Барбашев (14.51/0/0), Дорофеев (12.12/2/+1) — Охотюк (22.39/1/0).
11 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 18423 зрителя.
|Столичный дивизион
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|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
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|3
|21
|2
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|14
|8
|6
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|3
|Нью-Джерси
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|7
|6
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|4
|Вашингтон
|12
|6
|6
|14
|5
|Айлендерс
|12
|5
|7
|13
|6
|Филадельфия
|14
|6
|8
|13
|7
|Питтсбург
|12
|6
|6
|12
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|13
|4
|9
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|Атлантический дивизион
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|В
|П
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|13
|11
|2
|23
|2
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|8
|5
|17
|3
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|14
|7
|7
|16
|4
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|14
|6
|8
|16
|5
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|14
|7
|7
|16
|6
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|14
|7
|7
|15
|7
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|13
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|7
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|8
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|12
|5
|7
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Колорадо
|12
|8
|4
|16
|3
|Виннипег
|13
|7
|6
|16
|4
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|13
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Миннесота
|14
|5
|9
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|13
|10
|3
|21
|3
|Лос-Анджелес
|13
|8
|5
|19
|4
|Анахайм
|13
|7
|6
|14
|5
|Сиэтл
|14
|5
|9
|13
|6
|Калгари
|13
|4
|9
|10
|7
|Эдмонтон
|12
|2
|10
|5
|8
|Сан-Хосе
|14
|2
|12
|5
|11.11
|03:00
|
Флорида – Каролина
|5 : 2
|11.11
|03:00
|
Торонто – Калгари
|5 : 4 Б
|11.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|2 : 4
|11.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|3 : 2
|11.11
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|5 : 0
|11.11
|06:00
|
Анахайм – Филадельфия
|3 : 6
|11.11
|21:00
|
Детройт – Коламбус
|- : -
|11.11
|23:00
|
Виннипег – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|13
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|13
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|14
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|13
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|9
|1.6