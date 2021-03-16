«Вегас» обыграл «Сан-Хосе» и одержал третью победу подряд

«Вегас» в матче регулярного сезона НХЛ 16 марта одержал домашнюю победу над «Сан-Хосе» (2:1).

Два очка (1+1) у хозяев набрал американский форвард Макс Пачиоретти.

После этой победы «Вегас» продолжает лидировать в Западном дивизионе с 39 очками, «Сан-Хосе» — седьмой (25 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Пачиоретти — 14 (бол., Стоун, Теодор), 8:35 — 1:0. Стоун — 10 (Пачиоретти, Хэг), 41:02 — 2:0. Майер — 6 (Бернс), 54:29 — 2:1.

Вратари: Флери — Дубник (58:10).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 36 (8+16+12) — 24 (11+4+9).

Наши: — - Кныжов (20.31/0/-1).

16 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.