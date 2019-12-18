«Вегас» с Зыковым одолел «Миннесоту» и возглавил Тихоокеанский дивизион

«Вегас» одержал победу над «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Российский форвард «Голден Найтс» Валентин Зыков провел на льду 9 минут, не отметившись результативными действиями.

«Вегас» благодаря победе вышел в лидеры Тихоокеанского дивизиона.

В другой встрече «Монреаль» одержал волевую победу над «Ванкувером» — 3:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Миннесота» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Цуккарелло — 8 (бол., Стаал, Дамба), 19:20 — 0:1. Стивенсон — 6 (Стоун, Пачоретти), 31:22 — 1:1. Теодор — 4 (Стоун), 39:50 — 2:1. Носек — 5 (Каррье), 46:16 — 3:1. Паризе — 14 (Фиала, Сутер), 58:45 — 3:2.

Вратари: Флери — Стэлок (57:18 — 58:45, 59:06).

Штраф: 10 — 2.

Броски: 29 (8+12+9) — 26 (7+10+9).

Наши: Зыков (9.16/0/0) — -.

18 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.

«Ванкувер» — «Монреаль» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Годетт — 7 (бол., Майерс, Лейво), 18:21 — 1:0. Казинс — 5 (Доми, Армиа), 28:05 — 1:1. Татар — 13 (бол., Дано, Галлахер), 41:51 — 1:2. Уэбер — 11 (бол., Армиа, Доми), 43:25 — 1:3.

Вратари: Маркстрем (56:53) — Прайс.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 39 (14+15+10) — 30 (10+12+8).

18 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.