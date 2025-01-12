«Вегас» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» на выезде победили «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе гостей шайбы забросили Винсент Трошек и Адам Эдстрем.

Автором единственного гола «Голден Найтс» стал Марк Стоун.

«Рейнджерс» набрали 42 и занимают 13-е место в Восточной конференции, «Вегас» идет 2-м на «Западе» с 59 баллами.