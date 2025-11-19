«Вегас» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» на своем льду обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Голден Найтс» с 24 очками занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, команда из Нью-Йорка с 22 очками — на 11-й строчке «Востока».