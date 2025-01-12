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Сегодня, 08:46

«Рейнджерс» на выезде победили «Вегас», Шестеркин сделал 28 сэйвов

Даниил Аршавский
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«Рейнджерс» в гостях одержали победу над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей отличились Винсент Трошек и Адам Эдстрем. Российский голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 29 из 30 бросков соперников.

Единственную шайбу «Голден Найтс» забросил Марк Стоун. Российский вратарь команды Илья Самсонов отбил 24 из 26 шайб.

«Рейнджерс» набрали 42 очка в 42 встречах и занимают 13-е место в Восточной конференции, «Вегас» идет 2-м на «Западе» с 59 баллами в 42 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Рейнджерс» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Стоун — 12 (бол., Айкел, Гертл), 26:16 — 1:0. Трочек — 14 (бол., Зибанежад, Панарин), 29:54 — 1:1. Эдстрем — 3 (Бродзински, Ремпе), 45:57 — 1:2.

Вратари: Самсонов (58:04) — Шестеркин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (6+12+11) — 26 (12+12+2).

Наши: Барбашев (18.24/3/0), Дорофеев (16.11/2/0) — Панарин (17.53/1/0).

12 января. Парадайс. T-Mobile Arena.

Игорь Шестеркин
Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 43 28 15 61
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 43 26 17 54
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 44 18 26 44
6 Рейнджерс 42 20 22 42
7 Айлендерс 42 17 25 41
8 Филадельфия 43 18 25 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 43 25 18 53
3 Тампа-Бэй 40 22 18 47
4 Бостон 45 21 24 47
5 Монреаль 42 20 22 44
6 Оттава 41 20 21 43
7 Детройт 41 19 22 42
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 43 27 16 58
3 Даллас 41 27 14 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 43 14 29 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 28 14 59
2 Эдмонтон 42 26 16 55
3 Лос-Анджелес 40 24 16 53
4 Ванкувер 42 19 23 48
5 Калгари 41 20 21 47
6 Анахайм 42 17 25 39
7 Сиэтл 43 18 25 39
8 Сан-Хосе 45 13 32 32
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12.01 00:05
Питтсбург – Оттава
 0 : 5
12.01 00:05
Баффало – Сиэтл
 2 : 6
12.01 03:00
Торонто – Ванкувер
 0 : 3
12.01 03:00
Виннипег – Колорадо
 3 : 0
12.01 03:00
Филадельфия – Анахайм
 6 : 0
12.01 03:00
Сент-Луис – Коламбус
 1 : 2
12.01 03:00
Монреаль – Даллас
 1 : 2 Б
12.01 03:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 2 ОТ
12.01 03:00
Чикаго – Эдмонтон
 3 : 4
12.01 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 1 : 4
12.01 05:00
Юта – Айлендерс
1 : 2
12.01 06:00
Калгари – Лос-Анджелес
 2 : 1
12.01 06:00
Вегас – Рейнджерс
1 : 2
12.01 06:00
Сан-Хосе – Миннесота
 1 : 3
12.01 23:00
Детройт – Сиэтл
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