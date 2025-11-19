«Вегас» и «Рейнджерс» сыграют в чемпионате НХЛ 19 ноября

«Вегас» и «Рейнджерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в среду, 19 ноября. Игра пройдет на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США), стартовое вбрасывание — в 6.00 по московскому времени.

«Вегас» — «Рейнджерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Вегас» — «Рейнджерс» отслеживайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

19 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Рейнджерс

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вегас» провел 18 матчей и набрал 22 очка, предыдущим соперником «Голден Найтс» была «Миннесота» (2:3 ОТ). У «Рейнджерс» — 20 матчей и 22 очка, в понедельник ньюйоркцы уступили «Детройту» (1:2).