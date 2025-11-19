Хоккей
Сегодня, 05:40

«Вегас» — «Рейнджерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Вегас» и «Рейнджерс» сыграют в чемпионате НХЛ 19 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вегас» и «Рейнджерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в среду, 19 ноября. Игра пройдет на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США), стартовое вбрасывание — в 6.00 по московскому времени.

«Вегас» — «Рейнджерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Вегас» — «Рейнджерс» отслеживайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Рейнджерс

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вегас» провел 18 матчей и набрал 22 очка, предыдущим соперником «Голден Найтс» была «Миннесота» (2:3 ОТ). У «Рейнджерс» — 20 матчей и 22 очка, в понедельник ньюйоркцы уступили «Детройту» (1:2).

Кучеров забросил 9-ю шайбу в сезоне НХЛ
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 13 6 27
2 Нью-Джерси 19 13 6 27
3 Питтсбург 19 10 9 24
4 Айлендерс 19 10 9 22
5 Коламбус 19 10 9 22
6 Рейнджерс 20 10 10 22
7 Филадельфия 18 9 9 21
8 Вашингтон 19 9 10 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 20 12 8 25
2 Бостон 21 12 9 24
3 Монреаль 19 10 9 23
4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
5 Оттава 19 9 10 22
6 Флорида 19 10 9 21
7 Торонто 20 9 11 20
8 Баффало 19 7 12 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 31
2 Даллас 19 12 7 27
3 Виннипег 18 11 7 22
4 Чикаго 18 9 9 22
5 Юта 19 10 9 22
6 Миннесота 20 9 11 22
7 Сент-Луис 20 6 14 17
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 19 12 7 25
2 Лос-Анджелес 20 10 10 24
3 Сиэтл 19 9 10 23
4 Вегас 18 8 10 22
5 Эдмонтон 21 9 12 22
6 Ванкувер 21 9 12 20
7 Сан-Хосе 19 8 11 19
8 Калгари 20 5 15 13
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 03:00 Торонто – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
19.11 03:00 Тампа-Бэй – Нью-Джерси 5 : 1
19.11 03:00 Детройт – Сиэтл 4 : 2
19.11 04:00 Даллас – Айлендерс - : -
19.11 04:00 Виннипег – Коламбус - : -
19.11 04:30 Чикаго – Калгари - : -
19.11 06:00 Сан-Хосе – Юта - : -
19.11 06:00 Вегас – Рейнджерс - : -
Все результаты / календарь

