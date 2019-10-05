«Вегас» разгромил «Сан-Хосе»

«Вегас» одержал вторую победу над «Сан-Хосе» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20.

В составе победителей шайбы забрасывали Уильям Каррье, Джонатан Маршессо, Брэйден Макнэбб, Томаш Носек — он отметился дублем. У гостей отличился Баркли Гудроу.

Россияне Валентин Зыков («Вегас») и Данил Юртайкин («Сан-Хосе») не отметились результативными действиями.

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«Сан-Хосе» — «Вегас» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Каррье — 1 (Носек, Зыков), 5:01 — 0:1. Маршессо — 1 (Теодор), 14:09 — 0:2. Макнэбб — 1 (мен., Карлссон, Смит), 35:22 — 0:3. Носек — 1 (Пирри, Стоун), 36:50 — 0:4. Носек — 2 (мен., Стоун), 49:10 — 0:5. Гудроу — 1 (Ферраро, Торнтон), 54:05 — 1:5.

Вратари: Джонс (Делл, 40:00) — Флери.

Штраф: 26 — 40.

Броски: 35 (9+6+20) — 29 (13+10+6).

Наши: Юртайкин (16.29/1/-1) — Зыков (11.08/3/+1).

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