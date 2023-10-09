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Сегодня, 15:30

«Вегас»: расписание матчей НХЛ в октябре

«Вегас» проведет 10 матчей в октябре в регулярном чемпионате НХЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккейный вратарь Иржи Патера.
Иржи Патера.
Фото USA Today Sports

«Вегас» начнет сезон 11 октября матчем на своем льду «T-Mobile Arena» в городе Парадайс против «Сиэтла». «СЭ» публикует информацию с расписанием игр «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ в октябре 2023 года. Время начала — московское.

Календарь и расписание матчей «Вегас Голден Найтс» в октябре 2023 года

11 октября. 5.30. «Вегас» — «Сиэтл»
Онлайн-трансляция

13 октября. 5.30. «Сан-Хосе» — «Вегас»
Онлайн-трансляция

15 октября. 5.00. «Вегас» — «Анахайм»
Онлайн-трансляция

18 октября. 5.30. «Вегас» — «Даллас»
Онлайн-трансляция

20 октября. 3.00. «Виннипег» — «Вегас»
Онлайн-трансляция

22 октября. 3.00. «Чикаго» — «Вегас»
Онлайн-трансляция

25 октября. 6.00. «Вегас» — «Филадельфия»
Онлайн-трансляция

28 октября. 1.00. «Вегас» — «Чикаго»
Онлайн-трансляция

29 октября. 5.30. «Лос-Анджелес» — «Вегас»
Онлайн-трансляция

31 октября. 5.00. «Вегас» — «Монреаль»
Онлайн-трансляция

Календарь матчей «Вегаса» сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

«Голден Найтс» выиграли Кубок Стэнли-2023. В финале плей-офф НХЛ команда из штата Невада обыграла в серии «Флориду» (4-1).

«Вегас»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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«Тампа-Бэй»: расписание матчей НХЛ в октябре
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
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