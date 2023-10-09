«Вегас»: расписание матчей НХЛ в октябре

«Вегас» проведет 10 матчей в октябре в регулярном чемпионате НХЛ

«Вегас» начнет сезон 11 октября матчем на своем льду «T-Mobile Arena» в городе Парадайс против «Сиэтла». «СЭ» публикует информацию с расписанием игр «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ в октябре 2023 года. Время начала — московское.

Календарь и расписание матчей «Вегас Голден Найтс» в октябре 2023 года

11 октября. 5.30. «Вегас» — «Сиэтл»

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13 октября. 5.30. «Сан-Хосе» — «Вегас»

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15 октября. 5.00. «Вегас» — «Анахайм»

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18 октября. 5.30. «Вегас» — «Даллас»

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20 октября. 3.00. «Виннипег» — «Вегас»

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22 октября. 3.00. «Чикаго» — «Вегас»

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25 октября. 6.00. «Вегас» — «Филадельфия»

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28 октября. 1.00. «Вегас» — «Чикаго»

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29 октября. 5.30. «Лос-Анджелес» — «Вегас»

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31 октября. 5.00. «Вегас» — «Монреаль»

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Календарь матчей «Вегаса» сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

«Голден Найтс» выиграли Кубок Стэнли-2023. В финале плей-офф НХЛ команда из штата Невада обыграла в серии «Флориду» (4-1).

«Вегас»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».