«Вегас»: расписание матчей НХЛ в октябре
«Вегас» начнет сезон 11 октября матчем на своем льду «T-Mobile Arena» в городе Парадайс против «Сиэтла». «СЭ» публикует информацию с расписанием игр «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ в октябре 2023 года. Время начала — московское.
Календарь и расписание матчей «Вегас Голден Найтс» в октябре 2023 года
11 октября. 5.30. «Вегас» — «Сиэтл»
Онлайн-трансляция
13 октября. 5.30. «Сан-Хосе» — «Вегас»
Онлайн-трансляция
15 октября. 5.00. «Вегас» — «Анахайм»
Онлайн-трансляция
18 октября. 5.30. «Вегас» — «Даллас»
Онлайн-трансляция
20 октября. 3.00. «Виннипег» — «Вегас»
Онлайн-трансляция
22 октября. 3.00. «Чикаго» — «Вегас»
Онлайн-трансляция
25 октября. 6.00. «Вегас» — «Филадельфия»
Онлайн-трансляция
28 октября. 1.00. «Вегас» — «Чикаго»
Онлайн-трансляция
29 октября. 5.30. «Лос-Анджелес» — «Вегас»
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31 октября. 5.00. «Вегас» — «Монреаль»
Онлайн-трансляция
Календарь матчей «Вегаса» сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
«Голден Найтс» выиграли Кубок Стэнли-2023. В финале плей-офф НХЛ команда из штата Невада обыграла в серии «Флориду» (4-1).
«Вегас»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -