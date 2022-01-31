«Вегас» продлил контракт с Макнэббом на три года

Защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «Голден Найтс».

Соглашение с 31-летним канадцем рассчитано на три года. Его среднегодовая зарплата составляет 2,85 миллиона долларов.

Макнэбб выступает за «Вегас» с 2017 года. В текущем сезоне защитник провел 45 матчей, в которых набрал 9 (2+7) очков.