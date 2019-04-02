"Вегас" прервал серию поражений, обыграв "Эдмонтон"

"Вегас" на своем льду обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). "Голден Найтс" прервал пятиматчевую серию поражений, а "Ойлерз" проиграл третью встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Эдмонтон" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Икин - 22 (Пирри, Так), 15:27 - 1:0. Маршессо - 25, 20:51 - 2:0. Макдэвид - 41 (Кассиан, Драйзайтль), 24:01 - 2:1. Белльмар - 6 (мен., п.в., Карлссон, Макнэбб), 59:53 - 3:1.

Вратари: Суббан - Коскинен (58:40 - 58:48, 58:53 - 59:53).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 31 (8+16+7) - 19 (9+5+5).

2 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.