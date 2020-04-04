«Вегас» пожертвовал миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Владелец клуба НХЛ «Вегас» Уильям Фоли и фонд «Голден Найтс» пожертвовали один миллион долларов на борьбу с коронавирусом. Деньги пойдут на помощь в штате Невада, сообщает Twitter клуба.

Средства будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, медицинские перчатки и халаты, а также на другие мероприятия, направленные на борьбу с пандемией.

По последним данным Worldometers на день 4 апреля всего выявлен 1 119 702 случая заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 59 245 человека, выздоровело — 229 338.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 371 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.