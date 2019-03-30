"Вегас" потерпел четвертое поражение кряду

"Миннесота" на выезде обыграла "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). "Голден Найтс" потерпел четвертое поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" - "Миннесота" - 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Голы: Патерин - 1 (Силер, Донато), 2:12 - 0:1. Стаал - 22 (бол., Зукер, Сперджен), 19:38 - 0:2. Фиала - 13 (бол., Зукер, Стаал), 31:22 - 0:3. Штястны - 12 (Теодор, Стоун), 38:00 - 1:3. Штястны - 13 (Пачоретти, Миллер), 48:52 - 2:3.Вратари: Суббан (57:56 - 59:05, 59:25) - Дубник.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 37 (10+16+11) - 32 (12+15+5).
30 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.
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