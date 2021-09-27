«Вегас» подписал трехлетний контракт с Чайкой
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Защитник Даниил Чайка подписал контракт с «Вегасом», сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт новичка с 18-летним россиянином рассчитан на три года.
В минувшем сезоне Чайка выступал за «Звезду», выступающий в ВХЛ. В составе молодежной сборной России на МЧМ защитник провел шесть матчей.
?? Daniil Chayka has signed a three-year entry-level contract with the Golden Knights!!! #VegasBorn https://t.co/TY8voznmbP— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) September 26, 2021
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