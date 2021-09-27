«Вегас» подписал трехлетний контракт с Чайкой

Защитник Даниил Чайка подписал контракт с «Вегасом», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт новичка с 18-летним россиянином рассчитан на три года.

В минувшем сезоне Чайка выступал за «Звезду», выступающий в ВХЛ. В составе молодежной сборной России на МЧМ защитник провел шесть матчей.