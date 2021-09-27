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«Вегас» подписал трехлетний контракт с Чайкой

02:46
Даниил Чайка. Фото ХК ЦСКА
Даниил Чайка. Фото ХК ЦСКА
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Защитник Даниил Чайка подписал контракт с «Вегасом», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт новичка с 18-летним россиянином рассчитан на три года.

В минувшем сезоне Чайка выступал за «Звезду», выступающий в ВХЛ. В составе молодежной сборной России на МЧМ защитник провел шесть матчей.

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Сергей Разин все материалы автора

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