«Вегас» подписал пятилетний контракт с Барбашевым

«Вегас» объявил о подписании нового контракта с российским нападающим Иваном Барбашевым. Соглашение рассчитано на 5 лет. Среднегодовоя зарплата составит 5 миллионов долларов.

«Давай, Барби, погнали на вечеринку... еще пять лет!» — написала пресс-служба клуба в Twitter.

27-летний Барбашев был обменян из «Сент-Луиса» 26 февраля 2023 года. Нападающий принял участие в 23 играх регулярного чемпионата НХЛ за «Вегас» в сезоне-2022/23, набрав 16 (6+10) очков. Во время плей-офф он занял 5-е место по результативности в своей команде, набрав 18 (7+11) очков в 22 играх, что помогло клубу выиграть Кубок Стэнли.