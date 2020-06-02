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«Вегас» подписал контракт новичка с Коркораном

07:37
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«Вегас» объявил о подписал контракт новичка с защитником Коннором Коркораном. С 19-летним игроком, который был выбран клубом на драфте НХЛ в 2018 году под общим 154-м номером в 5-м раунде, заключено трехлетнее соглашение.

В этом сезоне Коркоран выступал в юниорской лиге Онтарио за «Виндзор», набрав 54 (19+35) очка в 62 матчах.

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