«Вегас» подписал контракт новичка с Коркораном

«Вегас» объявил о подписал контракт новичка с защитником Коннором Коркораном. С 19-летним игроком, который был выбран клубом на драфте НХЛ в 2018 году под общим 154-м номером в 5-м раунде, заключено трехлетнее соглашение.

?? We have signed defenseman Connor Corcoran to a 3-year entry-level contract!!! #VegasBorn ?



Corcoran was a VGK 5th round pick in 2018 and led the Windsor Spitfires in scoring by a defenseman with 54 points (19G, 35A) this season! ?https://t.co/K1oiCZtrJX — y-Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) June 1, 2020

В этом сезоне Коркоран выступал в юниорской лиге Онтарио за «Виндзор», набрав 54 (19+35) очка в 62 матчах.