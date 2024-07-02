«Вегас» подписал двухлетний контракт с форвардом Дорофеевым

«Вегас» объявил о подписании контракта с нападающим Павлом Дорофеевым. Соглашение рассчитано на два года.

Среднегодовая зарплата 23-летнего россиянина составит 1,835 миллиона долларов.

Форвард выступает в системе «Голден Найтс» с 2021 года.

В минувшем сезоне Дорофеев провел 47 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (13+11) очка.