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«Вегас» победил «Ванкувер». Зыков забил гол, Пачоретти набрал 4 очка

06:51
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«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Ванкувер» — 6:3. Самым результативным игроком встречи стал нападающий хозяев Макс Пачоретти, набравший 4 (2+2) очка. Ши Теодор оформил ассистентский хет-трик.

На счету российского нападающего Валентина Зыкова гол, 5 бросков в створ и 2 силовых приема за 12.27 на льду. Форвард забросил первую шайбу в сезоне.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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