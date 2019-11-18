«Вегас» победил «Калгари» и прервал серию поражений из пяти матчей

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Калгари» — 6:0. Нэйт Шмидт оформил ассистентский покер. Вильям Карлссон набрал 3 (2+1) очка. Марк-Андре Флери сыграл на ноль. У Джонни Гудро и Шона Монахэна показатель полезности составил «-5».

«Вегас» прервал серию поражений из пяти матчей. С 23 очками он занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Калгари» (23) — девятый. У «огоньков» четыре проигрыша кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Калгари» — 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

Голы: Карлссон — 7 (Смит, Шмидт), 10:44 — 1:0. Штястны — 6 (Шмидт, Теодор), 29:39 — 2:0. Пачоретти — 8 (Карлссон, Шмидт), 48:13 — 3:0. Икин — 1 (Маршессо), 54:25 — 4:0. Стоун — 9 (бол., Пачоретти), 55:09 — 5:0. Карлссон — 8 (Макнэбб, Шмидт), 57:28 — 6:0.

Вратари: Флери — Тэлбот.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 37 (11+13+13) — 34 (13+12+9).

Наши: — - -.

18 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.

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