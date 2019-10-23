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«Вегас» по буллитам обыграл «Чикаго»

06:21
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«Вегас» обыграл «Чикаго» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 Б).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вегас» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дак — 1 (Мяяття, Стром), 16:15 — 1:0. Холден — 2 (Стоун, Штястны), 58:27 — 1:1.

Победный буллит: Теодор.

Вратари: Ленер — Флери (58:06 — 58:27).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (12+12+8+0) — 34 (8+9+15+2).

23 октября. Чикаго. United Center.

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Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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