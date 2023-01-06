«Вегас» победил «Питтсбург» и закрепился в лидерах Запада
«Вегас» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
В составе «Голден Найтс» забивали Фил Кессел, Джек Айкел, Чендлер Стивенсон, Марк Стоун и Пол Коттер. У «Пингвинз» отметились Тай Смит и Сидни Кросби.
«Вегас» набрал 56 очков и закрепился на первом месте Западной конференции. «Питтсбург» потерпел 6-е поражение подряд и идет на 9-й строчке Востока.
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«Вегас» — «Питтсбург» — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
Голы: Кессел — 7 (Коттер, Карлссон), 1:52 — 1:0. Айкел — 14 (Руа, Смит), 5:17 — 2:0. Стивенсон — 11 (бол., Стоун, Айкел), 11:20 — 3:0. Стоун — 17 (Макнэбб, Айкел), 39:49 — 4:0. Смит — 1 (Гюнцель, Кросби), 44:04 — 4:1. Коттер — 5 (Кессел, Карлссон), 52:05 — 5:1. Кросби — 20 (Ракелль, Гюнцель), 58:30 — 5:2.
Вратари: Хилл — Десмит.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 31 (13+12+6) — 40 (9+20+11).
Наши: — - Малкин (18.42/2/-2).
6 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18149 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|39
|25
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|3
|Рейнджерс
|40
|22
|18
|50
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|50
|5
|Айлендерс
|40
|22
|18
|46
|6
|Питтсбург
|38
|19
|19
|44
|7
|Филадельфия
|39
|15
|24
|37
|8
|Коламбус
|37
|11
|26
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|29
|8
|62
|2
|Торонто
|39
|23
|16
|53
|3
|Тампа-Бэй
|37
|24
|13
|49
|4
|Баффало
|36
|19
|17
|40
|5
|Детройт
|36
|16
|20
|39
|6
|Оттава
|38
|18
|20
|39
|7
|Флорида
|39
|17
|22
|38
|8
|Монреаль
|39
|15
|24
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|40
|23
|17
|52
|2
|Виннипег
|38
|24
|14
|49
|3
|Миннесота
|37
|22
|15
|46
|4
|Колорадо
|36
|19
|17
|41
|5
|Сент-Луис
|39
|19
|20
|41
|6
|Нэшвилл
|37
|17
|20
|40
|7
|Аризона
|37
|13
|24
|31
|8
|Чикаго
|37
|8
|29
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|27
|14
|56
|2
|Лос-Анджелес
|41
|22
|19
|50
|3
|Сиэтл
|37
|21
|16
|46
|4
|Эдмонтон
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|6
|Ванкувер
|37
|16
|21
|35
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|39
|11
|28
|26
|6.01
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 6
|6.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|1 : 4
|6.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|1 : 5
|6.01
|03:00
|
Филадельфия – Аризона
|6 : 2
|6.01
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 2
|6.01
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|4 : 2
|6.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|5 : 2
|6.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|60
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|29
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|15
|2.25