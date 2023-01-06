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Сегодня, 08:35

«Вегас» победил «Питтсбург» и закрепился в лидерах Запада

Руслан Минаев
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«Вегас» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Голден Найтс» забивали Фил Кессел, Джек Айкел, Чендлер Стивенсон, Марк Стоун и Пол Коттер. У «Пингвинз» отметились Тай Смит и Сидни Кросби.

«Вегас» набрал 56 очков и закрепился на первом месте Западной конференции. «Питтсбург» потерпел 6-е поражение подряд и идет на 9-й строчке Востока.

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«Вегас» — «Питтсбург» — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Голы: Кессел — 7 (Коттер, Карлссон), 1:52 — 1:0. Айкел — 14 (Руа, Смит), 5:17 — 2:0. Стивенсон — 11 (бол., Стоун, Айкел), 11:20 — 3:0. Стоун — 17 (Макнэбб, Айкел), 39:49 — 4:0. Смит — 1 (Гюнцель, Кросби), 44:04 — 4:1. Коттер — 5 (Кессел, Карлссон), 52:05 — 5:1. Кросби — 20 (Ракелль, Гюнцель), 58:30 — 5:2.

Вратари: Хилл — Десмит.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (13+12+6) — 40 (9+20+11).

Наши: — - Малкин (18.42/2/-2).

6 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18149 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 39 25 14 56
2 Нью-Джерси 39 24 15 51
3 Рейнджерс 40 22 18 50
4 Вашингтон 41 22 19 50
5 Айлендерс 40 22 18 46
6 Питтсбург 38 19 19 44
7 Филадельфия 39 15 24 37
8 Коламбус 37 11 26 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 29 8 62
2 Торонто 39 23 16 53
3 Тампа-Бэй 37 24 13 49
4 Баффало 36 19 17 40
5 Детройт 36 16 20 39
6 Оттава 38 18 20 39
7 Флорида 39 17 22 38
8 Монреаль 39 15 24 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 40 23 17 52
2 Виннипег 38 24 14 49
3 Миннесота 37 22 15 46
4 Колорадо 36 19 17 41
5 Сент-Луис 39 19 20 41
6 Нэшвилл 37 17 20 40
7 Аризона 37 13 24 31
8 Чикаго 37 8 29 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 27 14 56
2 Лос-Анджелес 41 22 19 50
3 Сиэтл 37 21 16 46
4 Эдмонтон 40 21 19 44
5 Калгари 39 18 21 43
6 Ванкувер 37 16 21 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 39 11 28 26
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Каролина – Нэшвилл
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Коламбус – Вашингтон
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Монреаль – Рейнджерс
1 : 4
6.01 03:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 3 : 5
6.01 03:00
Торонто – Сиэтл
 1 : 5
6.01 03:00
Филадельфия – Аризона
 6 : 2
6.01 05:00
Эдмонтон – Айлендерс
4 : 2
6.01 06:00
Ванкувер – Колорадо
 4 : 2
6.01 06:00
Вегас – Питтсбург
 5 : 2
6.01 06:30
Лос-Анджелес – Бостон
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