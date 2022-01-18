«Питтсбург» одержал волевую победу над «Вегасом», Дадонов забил гол, Малкин отдал передачу

«Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» со счетом 5:3.

«Пингвиз» удалось отыграться со счета 0:3. Победную шайбу забросил Джейк Гюнцель. Дубль оформил Джейсон Закер.

Российский нападающий «Питтсубрга» Евгений Малкин в этой встрече отдал результативную передачу.

В составе «Голден Найтс» одну из шайб забросил российский форвард Евгений Дадонов.

«Вегас» занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Питтсбург» — седьмой на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Питтсбург» — 3:5 (3:0, 0:2, 0:3)

Голы: Стивенсон — 11 (Дадонов, Теодор), 3:43 — 1:0. Дадонов — 10 (Стоун, Пьетранджело), 12:12 — 2:0. Руа — 8 (бол., Пьетранджело, Маршессо), 19:30 — 3:0. Зукер — 5 (бол., Картер, Капанен), 26:56 — 3:1. Блюгерс — 8 (Бойл, Мэтисон), 27:45 — 3:2. Зукер — 6 (Капанен, Малкин), 40:28 — 3:3. Гюнтцель — 20, 42:12 — 3:4. Кросби — 6 (п.в., Картер, Летанг), 58:52 — 3:5.

Вратари: Ленер (58:16 — 58:52) — Джерри.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 26 (7+6+13) — 37 (8+18+11).

Наши: Дадонов (15.41/2/0) — Малкин (17.41/2/0).

18 января. Парадайс. T-Mobile Arena.