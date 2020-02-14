«Вегас» переиграл «Сент-Луис», Барбашев отдал передачу

«Вегас» переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

В составе победителей по дублю оформили Макс Пачоретти и Джонатан Маршессо, еще по одной шайбе забросили Нейт Шмидт и Алекс Так.

За «Блюз» покер оформил Закари Сэнфорд, еще одну шайбу забросил Маккензи Макичерн. Российский нападающий Иван Барбашев провел на льду 13:10 и отметился результативной передачей.

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«Вегас» — «Сент-Луис» — 6:5 ОТ (2:3, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Сэнфорд — 9 (О`Райлли, Пьетранджело), 0:25 — 0:1. Пачоретти — 25 (бол., Стоун, Теодор), 1:59 — 1:1. Пачоретти — 26 (Карлссон, Стоун), 6:34 — 2:1. Сэнфорд — 10 (Бортуццо, Перрон), 9:41 — 2:2. Макичерн — 7 (Барбашев, Данн), 15:43 — 2:3. Сэнфорд — 11 (Пьетранджело, О`Райлли), 25:13 — 2:4. Маршессо — 19 (бол., Стоун, Теодор), 38:59 — 3:4. Шмидт — 7 (бол., Карлссон, Так), 46:33 — 4:4. Сэнфорд — 12 (Парэйко, Данн), 51:45 — 4:5. Так — 8 (Меррилл, Стивенсон), 55:20 — 5:5. Маршессо — 20 (бол., Пачоретти, Стоун), 62:30 — 6:5.

Вратари: Суббан — Биннингтон.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 52 (14+16+15+7) — 24 (9+10+5+0).

Наши: — - Барбашев (13.10/0/0).

14 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.