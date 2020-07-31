«Вегас» переиграл «Аризону»
07:32
«Аризона» уступила «Вегасу» в выставочном матче НХЛ (1:4). Сезон в лиге возобновится Кубком Стэнли 1 августа.
НХЛ
Выставочный матч
«Аризона» — «Вегас» — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Голы: Смит — 1 (мен., Карлссон), 8:42 — 0:1. Смит — 2 (бол., Казинс, Так), 16:23 — 0:2. Холл — 1 (Дворак, Экман-Ларссон), 49:14 — 1:2. Так — 1 (бол., Казинс, Руа), 53:47 — 1:3. Казинс — 1 (бол., п.в., Руа), 59:47 — 1:4.
Вратари: Кюмпер (Раанта, 40:00, 57:30 — 57:59, 58:10 — 59:47) — Флери.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 23 (5+6+12) — 27 (10+9+8).
31 июля. Эдмонтон. Rogers Place.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...