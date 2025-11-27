«Вегас» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» уступил «Оттаве» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.

У хозяев в основное время забили Бретт Хауден, Джек Айкел и Марк Стоун, у гостей — Шейн Пинто, Дрейк Батерсон и Джейк Сандерсон. На счету Пинто победный буллит.

У «Вегаса» третье поражение подряд. Он занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции — 28 очков после 23 игр. «Оттава» (28 очков после 23 матчей) идет на четвертом месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Вегас» 29 ноября примет «Монреаль», «Оттава» в тот же день сыграет на выезде с «Сент-Луисом».

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