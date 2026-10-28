«Вегас» обыграл «Оттаву» и прервал серию из трех поражений, Барбашев сделал голевой пас

«Вегас» на домашнем льду победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

По голу у хозяев забили Брэден Боумэн, Рафаэль Лавуа, Уильям Карлссон и Джек Айкел. Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился одной результативной передачей. Теперь на его счету 10 (1+9) очков в 14 матчах этого сезона.

Единственную шайбу гостей в третьем периоде забросил Шейн Пинто.

«Вегас» прервал серию из трех поражений подряд и с 19 очками поднялся на второе место в Западной конференции НХЛ. «Оттава» (16 очков) идет шестой на «Востоке».

В следующем матче «Вегас» примет «Нью-Джерси», а «Оттава» на выезде сыграет с «Лос-Анджелесом». Обе встречи пройдут 30 октября.

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 октября, 05:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Оттава

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