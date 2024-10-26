Дубль Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Оттаву»

«Вегас» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Голден Найтс» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Иван Барбашев отметился двумя заброшенными шайбами. Теперь у него в этом сезоне 7 голов.

«Вегас» с 11 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 6-й строчке в Восточной конференции.