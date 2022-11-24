«Вегас» в домашнем матче обыграл «Оттаву»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:1.

В составе «Голден Найтс» отличились Марк Стоун, Уильям Каррьер, Кильям Карлссон и Джек Айкел, забросивший в пустые ворота. У «Сенаторз» единственный гол на счету Джейка Сандерсона, который забросил дебютную шайбу в НХЛ.

После этого матча «Вегас» с 33 очками занимает первое место в Западной конференции, «Оттава» с 13 очками — на последней строчке «Востока».