"Вегас" одержал третью победу в серии с "Сан-Хосе"

В четвертом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ "Вегас" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 5:0. Это третья победа "Вегаса" в серии.

Хоккей

НХЛ

1/8 финала

Четвертый матч

"Вегас" – "Сан-Хосе" – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Пачоретти – 3 (Стоун), 1:11 – 1:0. Теодор – 1 (Смит, Пачоретти), 19:13 – 2:0. Пачоретти – 4 (бол., Стоун, Теодор), 32:33 – 3:0. Так – 1 (Шмидт, Пачоретти), 46:37 – 4:0. Маршессо – 1 (бол., Шмидт, Смит), 56:24 – 5:0.

Вратари: Флери – Джонс (Делл, 20:00).

Штраф: 8 – 38.

Броски: 27 (7+7+13) – 28 (18+8+2).

17 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии – 3-1 (2:5, 5:3, 6:3).