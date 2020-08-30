«Вегас» одержал 25 побед в плей-офф в 38 матчах. Это новый рекорд НХЛ

«Вегас» переиграл «Ванкувер» (3:0) в матче второго раунда Кубка Стэнли, сообщает пресс-служба НХЛ.

Победа стала для «Голден Найтс» 25-й в розыгрышах плей-офф НХЛ. Она была одержана в 38-м матче «Рыцарей» на этой стадии сезона.

Таким образом, «Вегас» установил рекорд лиги по минимальному количеству матчей, затраченному на достижение этого рубежа.

Клуб из Лас-Вегаса превзошел показатели «Айлендерс» и «Эдмонтона», которые затратили по 43 матча, чтобы достичь этой цифры.