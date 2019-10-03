«Вегас» обыграл «Сан-Хосе»
«Вегас» одержал победу над «Сан-Хосе» (4:1) в матче первого дня регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20.
В составе победителей шайбы забрасывали Марк Стоун, Райлли Смит, который сделал дубль, и Коди Гласс. У гостей отличился Маркус Серенсен.
Россияне Валентин Зыков («Вегас») и Данил Юртайкин («Сан-Хосе») не отметились результативными действиями.
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«Вегас» — «Сан-Хосе» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Стоун — 1 (бол.), 3:46 — 1:0. Смит — 1 (Карлссон), 5:21 — 2:0. Серенсен — 1 (Кутюр, Бернс), 12:14 — 2:1. Гласс — 1 (Пачоретти, Стоун), 22:12 — 3:1. Смит — 2 (мен., Карлссон), 44:01 — 4:1.
Вратари: Флери — Джонс.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 35 (12+16+7) — 22 (8+5+9).
Наши: Зыков (11.25/0/-1) — Юртайкин (12.42/0/0).
3 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.
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