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«Вегас» обыграл «Сан-Хосе»

08:15
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«Вегас» одержал победу над «Сан-Хосе» (4:1) в матче первого дня регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20.

В составе победителей шайбы забрасывали Марк Стоун, Райлли Смит, который сделал дубль, и Коди Гласс. У гостей отличился Маркус Серенсен.

Россияне Валентин Зыков («Вегас») и Данил Юртайкин («Сан-Хосе») не отметились результативными действиями.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Стоун — 1 (бол.), 3:46 — 1:0. Смит — 1 (Карлссон), 5:21 — 2:0. Серенсен — 1 (Кутюр, Бернс), 12:14 — 2:1. Гласс — 1 (Пачоретти, Стоун), 22:12 — 3:1. Смит — 2 (мен., Карлссон), 44:01 — 4:1.

Вратари: Флери — Джонс.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 35 (12+16+7) — 22 (8+5+9).

Наши: Зыков (11.25/0/-1) — Юртайкин (12.42/0/0).

3 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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