"Вегас" обыграл "Сан-Хосе"

"Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Сан-Хосе" со счетом 7:3. Джонатан Маршессо набрал 4 (2+2) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Вегас" - 3:7 (2:3, 0:1, 1:3)

Голы: Кутюр - 25 (Диллон, Нюквист), 0:30 - 1:0. Карлссон - 20 (Маршессо, Смит), 3:37 - 1:1. Стоун - 32 (бол., Смит, Маршессо), 5:48 - 1:2. Торнтон - 16, 9:54 - 2:2. Маршессо - 23 (Смит), 12:24 - 2:3. Штястны - 10 (бол., Пачоретти, Миллер), 32:21 - 2:4. Смит - 15 (Карлссон), 40:43 - 2:5. Кутюр - 26 (бол., Бернс, Лабанк), 50:55 - 3:5. Маршессо - 24 (п.в., Шмидт, Энгелланд), 57:39 - 3:6. Икин - 19 (бол., Теодор, Шмидт), 58:22 - 3:7.

Вратари: Джонс (Делл, 12:24, 57:13 - 57:39) - Суббан.

Штраф: 14 - 12.

Броски: 39 (9+13+17) - 42 (16+14+12).

Наши: - - -.

19 марта. Сан-Хосе. SAP Center.