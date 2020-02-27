«Вегас» обыграл «Эдмонтон» и продлил победную серию до семи матчей

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:0.

«Голден Найтс» продлили серию побед до семи матчей, «Ойлерз» уступил во втором матче подряд.

После этой встречи «Вегас» с 78 очками знанимает четвертое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 74 очками — на шестой строчке на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Эдмонтон» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Пачоретти — 30 (Карлссон), 16:04 — 1:0. Казинс — 10 (бол., Мартинес, Шмидт), 45:44 — 2:0. Теодор — 10 (Мартинес, Штястны), 49:59 — 3:0.

Вратари: Флери — Коскинен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (9+16+8) — 29 (12+5+12).

Наши: — - -.

27 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.