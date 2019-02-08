"Вегас" обыграл "Детройт", Зыков не набрал очков

"Вегас" на выезде обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Это вторая подряд победа "Голден Найтс" после четырех поражений.

Российский нападающий "Вегаса" Валентин Зыков очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Вегас" - 3:4 (1:0, 0:3, 2:1)

Голы: Нюквист - 13 (Абделькадер, Ларкин), 11:19 - 1:0. Маршессо - 18 (бол., Карлссон, Миллер), 22:04 - 1:1. Карлссон - 17 (Штястны, Шмидт), 27:08 - 1:2. Маршессо - 19 (Смит, Энгелланд), 30:22 - 1:3. Расмуссен - 7 (бол., Нильсен, Грин), 44:41 - 2:3. Макнэбб - 2, 51:07 - 2:4. Ванек - 11 (Расмуссен, Ларкин), 59:57 - 3:4.

Вратари: Ховард (57:49) - Флери.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 39 (14+11+14) - 32 (7+10+15).

Наши: - - Зыков (13.23/2/+1).

8 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.