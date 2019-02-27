"Вегас" обыграл "Даллас", Радулов сделал одну передачу

"Вегас" в родных стенах обыграл "Даллас" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Счет в первом периоде с передачи Александра Радулова открыл финский форвард Роопе Хинц, далее забивали исключительно хозяева. Дублем отметился нападающий Макс Пачоретти, еще по шайбе забросили Нейт Шмидт и Брейден Макнэбб.

Таким образом, этот успех позволил "рыцарям" набрать 71 очко в 64 матчах. Команда из штата Невада находится на шестом месте в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Даллас" - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Хинтс - 4 (бол., Спецца, Радулов), 11:13 - 0:1. Пачоретти - 19 (бол., Шмидт, Штястны), 31:48 - 1:1. Пачоретти - 20, 54:52 - 2:1. Шмидт - 8 (п.в., Энгелланд, Смит), 57:58 - 3:1. Макнэбб - 3 (п.в., Штястны), 58:59 - 4:1.

Вратари: Флери - Бишоп (57:57 - 57:58, 58:17 - 58:59).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 48 (14+13+21) - 24 (14+9+1).

Наши: - - Гурьянов (8.34/0/0), Ничушкин (13.30/0/0), Радулов (22.10/0/-3).

27 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.

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