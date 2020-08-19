«Вегас» обыграл «Чикаго» и вышел в полуфинал Конференции

«Вегас» в пятом матче серии с минимальным преимуществом обыграл «Чикаго» (4:3) и пробился в 1/2 финала Кубка Стэнли.

В составе победителей отличились Макс Пачоретти, Марк Стоун, Алек Мартинес и Алекс Так. За «Чикаго» шайбы забросили Джонатан Тэйвз, Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн.

Счет в серии стал 4-1 в пользу «Вегаса». «Голден Найтс» вышли в полуфинал Западной конференции, где сыграют с победителем пары «Колорадо» — «Аризона».

Хоккей

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Вегас» — «Чикаго» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Тэйвз — 5 (Кубалик, Саад), 10:32 — 0:1. Дебринкэт — 2 (Стром, Мерфи), 18:19 — 0:2. Пачоретти — 1 (Макнэбб, Карлссон), 19:29 — 1:2. Стоун — 4 (Карлссон, Пачоретти), 20:57 — 2:2. Кейн — 2 (Каджула), 24:02 — 2:3. Мартинес — 1 (бол., Смит, Шмидт), 27:28 — 3:3. Так — 4 (Маршессо, Теодор), 41:34 — 4:3.

Вратари: Ленер — Кроуфорд (58:46).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 39 (13+15+11) — 26 (10+9+7).

Наши: — - -.

19 августа. Эдмонтон. Rogers Place.