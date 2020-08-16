«Вегас» победил «Чикаго» и повел 3-0 в серии
05:46
«Вегас» победил «Чикаго» (2:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда повела в серии со счетом 3-0.
В составе победителей отличились Вильям Карлссон и Патрик Браун. У «Блэкхокс» забил Олли Мяяття. Следующий матч состоится 17 августа. Начало в 01.30 по московскому времени.
НХЛ
Кубок Стэнли
Западная конференция
1/ 4 финала
Третий матч
«Чикаго» — «Вегас» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Карлссон — 2 (мен., Стоун), 4:12 — 0:1. Браун — 1 (Так, Шмидт), 35:23 — 0:2. Мяяття — 3 (Каджула, Кейн), 46:21 — 1:2.
Вратари: Кроуфорд (58:12) — Флери.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 27 (9+7+11) — 26 (6+12+8).
Наши: — - -.
16 августа. Эдмонтон. Rogers Place.
Счет в серии: 0-3.
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