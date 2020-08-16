«Вегас» победил «Чикаго» и повел 3-0 в серии

«Вегас» победил «Чикаго» (2:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда повела в серии со счетом 3-0.

В составе победителей отличились Вильям Карлссон и Патрик Браун. У «Блэкхокс» забил Олли Мяяття. Следующий матч состоится 17 августа. Начало в 01.30 по московскому времени.

НХЛ

Кубок Стэнли

Западная конференция

1/ 4 финала

Третий матч

«Чикаго» — «Вегас» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Карлссон — 2 (мен., Стоун), 4:12 — 0:1. Браун — 1 (Так, Шмидт), 35:23 — 0:2. Мяяття — 3 (Каджула, Кейн), 46:21 — 1:2.

Вратари: Кроуфорд (58:12) — Флери.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (9+7+11) — 26 (6+12+8).

Наши: — - -.

16 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 0-3.