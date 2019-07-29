"Вегас" объявил об обмене Гусева в "Нью-Джерси"

"Вегас" на своем официальном сайте объявил об обмене Никиты Гусева в "Нью-Джерси". За россиянина "Дьяволы" отдали два выбора на драфте: выбор в третьем раунде 2020 года и выбор во втором раунде в 2021 году.

Напомним, что "Вегас" и Гусев не смогли договориться о сумме контракта: россиянин просил 4 миллиона долларов за сезон, в то время как клуб предлагал всего два. У "Рыцарей" не было место под потолком зарплат на высокую зарплату россиянина.

В сезоне-2018/19 Гусев не сыграл за "Вегас" ни одного матча. Россиянин присоединился к команде во время розыгрыша Кубка Стэнли.