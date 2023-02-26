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Сегодня, 20:49

«Сент-Луис» объявил об обмене Барбашева в «Вегас»

Виталий Косик
Корреспондент
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Иван Барбашев.
Фото ХК «Сент-Луис»

Пресс-служба «Сент-Луиса» объявила об обмене российского нападающего Ивана Барбашева в «Вегас».

«Блюз» в обмен на 27-летнего россиянина получили 20-летнего канадского нападающего Зака Дина.

Барбашев выступал за «Сент-Луис» с сезона-2016/17, когда он дебютировал в НХЛ.

В нынешнем сезоне форвард набрал 29 (10+19) очков в 59 матчах.

Зак Дин был выбран «Вегасом» под 30-м номером драфта НХЛ-2021, он выступает в Главной юниорской лиге Квебека за «Гатино Олимпикс». В сезоне-2022/23 у нападающего 49 (24+25) очков в 38 матчах.

Источник: https://www.nhl.com/goldenknights/news/vegas-golden-knights-acquire-barbashev-from-blues/c-341535388
Иван Барбашев
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ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сент-Луис Блюз
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2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 59 33 26 75
4 Айлендерс 62 30 32 67
5 Питтсбург 58 28 30 65
6 Вашингтон 61 29 32 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 59 19 40 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 58 45 13 95
2 Торонто 59 36 23 80
3 Тампа-Бэй 58 37 21 78
4 Баффало 57 30 27 64
5 Детройт 58 28 30 64
6 Флорида 61 29 32 64
7 Оттава 58 28 30 60
8 Монреаль 59 25 34 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 31 28 74
2 Колорадо 57 33 24 71
3 Виннипег 59 35 24 71
4 Миннесота 59 32 27 70
5 Нэшвилл 56 28 28 62
6 Сент-Луис 59 26 33 57
7 Аризона 58 20 38 49
8 Чикаго 58 21 37 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 59 35 24 76
2 Лос-Анджелес 60 33 27 74
3 Эдмонтон 60 32 28 72
4 Сиэтл 58 32 26 70
5 Калгари 60 27 33 66
6 Ванкувер 59 23 36 51
7 Сан-Хосе 60 18 42 48
8 Анахайм 60 19 41 45
Результаты / календарь
16.02
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26.02 03:00
Ванкувер – Бостон
 1 : 3
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Каролина – Анахайм
 2 : 3
26.02 03:00
Монреаль – Оттава
 2 : 5
26.02 03:00
Нью-Джерси – Филадельфия
 7 : 0
26.02 04:00
Детройт – Тампа-Бэй
 0 : 3
26.02 06:00
Вегас – Даллас
 2 : 3 Б
26.02 06:00
Колорадо – Калгари
 4 : 1
26.02 06:00
Сан-Хосе – Чикаго
 3 : 4 Б
26.02 21:00
Баффало – Вашингтон
 - : -
26.02 22:00
Миннесота – Коламбус
 - : -
26.02 23:00
Виннипег – Айлендерс
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 113
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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 88
Никита Кучеров

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Тампа-Бэй

 58 83
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 48
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 58 42
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

57 39
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 37 1.85
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 27 2.06
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 44 2.23
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