«Сент-Луис» объявил об обмене Барбашева в «Вегас»

Пресс-служба «Сент-Луиса» объявила об обмене российского нападающего Ивана Барбашева в «Вегас».

«Блюз» в обмен на 27-летнего россиянина получили 20-летнего канадского нападающего Зака Дина.

Барбашев выступал за «Сент-Луис» с сезона-2016/17, когда он дебютировал в НХЛ.

В нынешнем сезоне форвард набрал 29 (10+19) очков в 59 матчах.

Зак Дин был выбран «Вегасом» под 30-м номером драфта НХЛ-2021, он выступает в Главной юниорской лиге Квебека за «Гатино Олимпикс». В сезоне-2022/23 у нападающего 49 (24+25) очков в 38 матчах.