«Вегас» объявил о подписании контракта с Пьетранджело

Защитник Алекс Пьетранджело подписал контракт с «Вегасом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на семь лет со средней годовой зарплатой в 8,8 миллиона долларов.

Пьетранджело всю карьеру в НХЛ выступал в составе «Сент-Луиса». В сезоне-2019/20 защитник провел 70 матчей и набрал 52 (16+36) очка в регулярном чемпионате НХЛ, а также отметился 6 (1+5) очками в 9 встречах плей-офф.