«Вегас» обменял вратаря Томпсона в «Вашингтон»

«Вашингтон» получил вратаря Логана Томпосона в результате обмена с «Вегасом».

«Голден Найтс» в результате сделки получили выбор под 83-м номером на текущем драфте НХЛ и выбор третьего раунда драфта — 2025.

Ранее «Вашингтон» обменял вратаря Дарси Кемпера на центрального нападающего «Лос-Анджелеса» Пьера-Люка Дюбуа.

27-летний Томпосон является обладателем Кубка Стэнли-2023 в составе «Вегаса». В регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 вратарь сыграл 46 матчей, процент отраженных бросков 90,8, а коэффициент надежности 2,70. В плей-офф на его счету 4 игры с процентом отраженных бросков 92,1 и коэффициентом надежности 2,35.