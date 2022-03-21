«Вегас» обменял нападающего Дадонова в «Анахайм»
«Вегас» в дедлайн обменял российского нападающего Евгения Дадонова в «Анахайм», пишет журналист Давид Паньотта.
Контракт 33-летнего россиянина с кэпхитом 5 миллионов долларов истекает после окончания сезона-2022/23.
В этом регулярном чемпионате на его счету 27 (15+12) очков в 62 матчах при показателе полезности «минус 3».
Прошлым летом его обменяли из «Оттавы», где российский форвард провел один сезон, в «Вегас». За это «Сенаторз» получили защитника Ника Холдена и право выбора в третьем раунде драфта-2022, которое раньше принадлежало «Ванкуверу».
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