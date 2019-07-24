"Вегас" обменял Кларксона в "Торонто". Канадец пропустил три сезона

"Вегас" и "Торонто" провели обмен, в результате которого в "Голден Найтс" отправился вратарь Гаррет Спаркс, а в обратном направлении уехал форвард Дэвид Кларксон, сообщают официальные сайты команд.

"Мэйпл Ливз" также получили право на выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2020-го.

В прошлом сезоне 35-летний Кларксон не выходил на лед. В последний раз канадец принимал участие в игре в сезоне-2015/16. Форвард пребывал в списке травмированных на протяжении трех сезонов.

Ранее сообщалось, что за следующий год контракта с "Вегасом" нападающий должен был заработать около 5,25 миллиона долларов.

.@SportChek Player Alert: @MapleLeafs acquire a fourth-round pick in the 2020 NHL Draft and forward David Clarkson from Vegas in exchange for goaltender Garret Sparks.



Details >> https://t.co/u88YYDti7Y pic.twitter.com/hNEFtkqsIZ — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) July 23, 2019

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