08:45 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" обменял Кларксона в "Торонто". Канадец пропустил три сезона

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"Вегас" и "Торонто" провели обмен, в результате которого в "Голден Найтс" отправился вратарь Гаррет Спаркс, а в обратном направлении уехал форвард Дэвид Кларксон, сообщают официальные сайты команд.

 
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"Мэйпл Ливз" также получили право на выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2020-го.

В прошлом сезоне 35-летний Кларксон не выходил на лед. В последний раз канадец принимал участие в игре в сезоне-2015/16. Форвард пребывал в списке травмированных на протяжении трех сезонов. 

Ранее сообщалось, что за следующий год контракта с "Вегасом" нападающий должен был заработать около 5,25 миллиона долларов.

 

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