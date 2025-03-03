«Вегас» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 2:0.

После этого матча «Вегас» с 78 очками занимает третье место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 72 очками — на шестой строчке «Востока».