«Нью-Джерси» обыграл «Вегас», Дорофеев забил гол

«Нью-Джерси» победил «Вегас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

У хозяев в основное игровое время забил российский нападающий Павел Дорофеев. В сезоне-2025/26 25-летний Дорофеев в 32 матчах набрал 22 (14+8) очка. У гостей шайбу забросил канадский форвард Коннор Браун.

Победный буллит на счету шведского нападающего Йеспера Братта.

«Вегас» с 42 очками после 32 встреч располагается на четвертом месте в таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» (39 очков после 34 матчей) занимает восьмое место в Восточной конференции.

В следующем матче «Вегас» 21 декабря сыграет на выезде с «Калгари», «Нью-Джерси» 20 декабря встретится в гостях с «Ютой».