«Вегас» на своем льду победил «Нью-Джерси»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 2:0.

Отличились Марк Стоун и Ноа Хэнифин.

После этого матча «Вегас» с 78 очками занимает третье место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 72 очками — на шестой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Нью-Джерси» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Стоун — 16 (бол., Хэнифин, Айкел), 41:27 — 1:0. Хэнифин — 7 (бол., Айкел), 49:10 — 2:0.

Вратари: Хилл (56:26 — 57:00) — Маркстрем.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 24 (7+8+9) — 25 (8+8+9).

Наши: Барбашев (14.34/2/0), Дорофеев (15.12/1/0) — -.

3 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 17941 зритель.